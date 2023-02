"Estávamos lidando com gente do porão", diz Gilmar Mendes

"A gente estava sendo governado por uma gente do porão. Pessoas da milícia do Rio com protagonismo na política nacional…", afirmou o decano do STF sobre o governo Bolsonaro edit

Por Guilherme Levorato, 247 - Após as revelações da trama golpista de Jair Bolsonaro (PL) - que incluía grampear ilegalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, afirmou que toda a história mostra que "a gente estava sendo governador por uma gente do porão".

"Pessoas da milícia do Rio de Janeiro com protagonismo na política nacional… É isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, e mostra que a gente tem que ter preocupação, até com a preservação da nossa integridade física. Estávamos lidando com gente do porão", disse Gilmar Mendes a jornalistas.

O ministro declarou ser necessário "aguardar desdobramentos, eventuais quebras de sigilo" resultadas das investigações "para saber qual é o grau de envolvimento" de Jair Bolsonaro. "Mas, em suma, todos esses elementos mostram que havia algo em andamento, e que não era para o bem da democracia".

Perguntado sobre Alexandre de Moraes, que segundo Marcos do Val foi comunicado por ele próprio sobre o plano golpista de Bolsonaro, Gilmar Mendes afirmou: "não vou emitir juízo sobre essa questão. É um imbróglio tão indecifrável ainda. Vamos aguardar os desdobramentos das investigações. Os depoimentos agora valem tão pouco né, porque a toda hora conta-se uma nova versão. Vamos aguardar as investigações".

