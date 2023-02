Ministros do STF já dizem haver elementos para pedir quebra de sigilo de Bolsonaro por golpismo

Apoie o 247

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que já há elementos suficientes para pedir a quebra de sigilo de Jair Bolsonaro por conta de golpismo, informa o Estadão.

Os ex-ministros generais Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Braga Netto (vice na chapa eleitoral e ex-chefe da Pasta da Defesa) também seriam alvos das investigações, aponta o jornal.

"São três os fatos que justificariam a quebra dos sigilos. A minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres; a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à radio CBN de que uma minuta do golpe circulou na mãos de várias pessoas; e, por fim, a declaração do senador Marcos do Val (Podemos-ES) que contou ter participado de uma reunião com Bolsonaro e o então deputado Daniel Silveira na qual se elaborou um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Do encontro, segundo a revista Veja, teriam participado dois generais", escrevem os jornalistas Andreza Matais e Weslley Galzo.

