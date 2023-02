Lula: 'tenho certeza que o Bolsonaro participou do 8 de janeiro'

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em entrevista nesta quinta-feira (2) que está certo de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu diretamente nos atos violentos de 8 de janeiro, quando apoiadores radicais do ex-mandatário deixaram um rastro de destruição em Brasília.

Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV!, o presidente comentou sobre a eventual participação de Bolsonaro no 8 de janeiro. Os atos violentos deixaram um rastro de destruição no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e, principalmente, no Supremo Tribunal Federal (STF). Os envolvidos no distúrbio extremista pediam uma intervenção militar para derrubar o governo Lula, que assumiu no dia 1º.

"Este cidadão preparou o golpe. Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui em alto e bom som: este cidadão preparou o golpe. [...] Eu tenho certeza que Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar", afirmou Lula em entrevista

Segundo Lula, a intenção dos bolsonaristas era promover a destruição que foi vista no dia de sua posse presidencial, em 1º de janeiro, mas não conseguiram porque havia um esquema reforçado de segurança e uma presença massiva de apoiadores do novo governo.

O presidente afirma que seu antecessor "cometeu crimes, ofendeu a Suprema Corte, ofendeu tudo que tinha que ofender e tem que responder por esses crimes".

Bolsonaro é um dos alvos da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) que busca apurar os "autores intelectuais" das invasões de apoiadores do ex-presidente em Brasília.

A declaração de Lula foi dada no mesmo dia em que o senador Marcos do Val revelou que Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) tentaram coagi-lo a gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta-feira, Lula ainda participou da inauguração do ano do Judiciário, marcada pela reabertura do plenário após a destruição deixada pelos bolsonaristas.

