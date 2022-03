"Estou de alma lavada", disse Lula a Zanin, após saber da condenação de Dallagnol

Apoie o 247

247 – "Estou de alma lavada", disse o ex-presidente Lula a seu advogado Cristiano Zanin Martins, com quem falou por telefone na presença de aliados, segundo relata Bela Megale , no Globo. "O STJ determinou a multa de R$ 75 mil. Nas contas do ministro relator do caso, Luis Felipe Salomão, a soma deverá ultrapassar a cifra de R$ 100 mil, quando houver a aplicação da atualização monetária e dos juros", acrescenta a jornalista.

