Eugênio Aragão: 'a segurança de Lula e sua família está em risco'

247 - O ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão afirmou nesta quinta-feira (17) que é importante a equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficar em alerta para questões relacionadas à segurança do petista. A entrevista foi concedida ao Jornal da Fórum.

"Não podemos ser infantis. Temos a segurança do presidente Lula em risco, temos a segurança dos familiares do presidente Lula em risco. Nós sabemos que essas pessoas não brincam em serviço. São mais de 1 milhão de bolsonaristas armados até o dentes em uma eleição que vai ser violenta", afirmou o advogado do PT (leia a íntegra na Revista Forum).

