Flávia Arruda quer a vice-presidência da Câmara dos Deputados

247 - A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), ex-secretária de governo de Jair Bolsonaro e pré-candidata ao Senado, é cotada para o cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados. A vaga, que ficou livre após a destituição do deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), será decidida nesta quarta-feira, 25.

Ela compete com outros nomes do PL -- Lincoln Portela (PL-MG), Bosco Costa (PL-SE), Capitão Augusto (PL-SP) e Fernando Rodolfo (PL-PE).

Uma votação interna no PL decidiu que o evangélico Portela será o candidato oficial do partido, contrariando orientação do Planalto, que preferia Vitor Hugo (PL-GO), ex-líder do governo na Casa e que é pré-candidato ao governo de Goiás.

Segundo o blog do Noblat, no Metrópoles, a insistência do Planalto em ter um candidato irrita profundamente a bancada evangélica.

