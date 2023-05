"Foi dessa gente criminosa e fascista que o Brasil escapou", diz Humberto Costa sobre áudios de Elcio Franco e Ailton Barros

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT) reagiu ao vazamento de áudio em que coloca o coronel Elcio Franco no centro da trama golpista bolsonarista. "Foi dessa gente criminosa e fascista que o Brasil escapou”, escreveu o parlamentar no Twitter.

URGENTE! Áudios obtidos pela PF mostram o número dois da Casa Civil de Bolsonaro, coronel Elcio Franco, dando instruções ao major Ailton Barros sobre um Golpe de Estado. Foi dessa gente criminosa e fascista que o Brasil escapou. pic.twitter.com/TChs7xqFV6 May 8, 2023

Ex-número dois do Ministério da Saúde de Bolsonaro e assessor da Casa Civil, Elcio aparece no áudio dando sugestões para mobilizar 1.500 homens em uma intentona golpista.

Em conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso no âmbito das investigações do Vacinagate, Elcio não só sabia da intenção do golpista, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para a ação.

Nos diálogos, o coronel relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Além disso, fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram em suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o Batalhão de Operações Especiais do Exército.

