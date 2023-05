Áudios colocam coronel Elcio Franco no centro da trama golpista do 8 de janeiro

Ex-número dois do Ministério da Saúde de Bolsonaro e assessor da Casa Civil, Elcio aparece no áudio dando sugestões para mobilizar 1.500 homens em uma intentona golpista edit

Apoie o 247

Google News

247 - Novas mensagens de áudio divulgadas pela jornalista Daniela Lima, da CNN, nesta segunda-feira (8), mostram que o coronel do Exército, Elcio Franco, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número dois do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil, estava envolvido na trama golpista do 8 de janeiro. De acordo com a reportagem, em conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, Franco não só sabia da intenção do golpista, como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para a ação.

Nos diálogos, Franco relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Além disso, fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram em suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o Batalhão de Operações Especiais do Exército.

As mensagens de áudio colocam o coronel Elcio Franco no centro da trama golpista e levantaram ainda mais preocupações sobre o envolvimento de militares em ações políticas ilegais. O caso faz parte de um inquérito da Polícia Federal contra o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.