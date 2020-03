“Saia enquanto há tempo”, diz Haddad a Bolsonaro

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad criticou o pronunciamento de Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira, 31.

"Bolsonaro, você não é presidente mais. Na verdade, nunca foi. Saia enquanto há tempo, para você e para o Brasil!", escreveu Haddad, que disputou com Bolsonaro o segundo turno das eleições presidenciais.

Bolsonaro mudou o tom em relação ao último pronunciamento. Não atacou governadores, disse que as medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional e mencionou declaração do diretor geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom (leia mais no Brasil 247).

