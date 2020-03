Bolsonaro volta a defender fim do isolamento em nome da economia

247 - Jair Bolsonaro fez na noite desta terça-feira, 31, um novo pronunciamento em cadeia de rádio e TV.

Ele mudou o tom em relação ao último pronunciamento. Não atacou governadores, disse que as medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional e mencionou declaração do diretor geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom.

"O diretor da OMS disse que muitas pessoas de fato tem que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. Então cada país baseado em sua situação deveria responder em cada situação específica. O que será do caminhoneiro, do ajudante de pedreiro, do camelô, do vendedorde churrasquinho?", questionou.

Mais cedo, a OMS desmentiu Jair Bolsonaro que espalhou nas redes sociais um vídeo editado com a fala do diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom, para afirmar que a entidade mudou de posição e está ao seu lado na defesa do fim do isolamento social (leia mais no Brasil 247).

Na última terça-feira, 24, em pronunciamento no rádio e TV, Jair Bolsonaro voltou a comparou a Covid-19 a uma "gripezinha" ou "resfriadinho", atacou a imprensa e usou idosos para criticar o fechamento de escolas. Bolsonaro ainda voltou a atacar as medidas dos governadores, pedindo para eles "abandonarem o conceito de terra arrasada" (leia mais no Brasil 247).

