Haddad sobre Jô Soares: "deixa um grande legado que será sempre lembrado"

"É uma grande expressão da nossa cultura", acrescentou o candidato do PT ao governo de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nome do PT para a disputa pelo governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad escreveu no Twitter uma mensagem de solidariedade ao humorista Jô Soares, que morreu na madrugada desta sexta-feira (5).

"Escritor, diretor, roteirista, humorista, entrevistador, Jô Soares é uma grande expressão da nossa cultura. Deixa um grande legado que será sempre lembrado", escreveu o ex-prefeito no Twitter.

Outros políticos, como os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), também se pronunciaram sobre a morte do humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escritor, diretor, roteirista, humorista, entrevistador, Jô Soares é uma grande expressão da nossa cultura. Deixa um grande legado que será sempre lembrado. pic.twitter.com/QBEB7tf2Le CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) August 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.