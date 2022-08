"Um dos mais talentosos da história do Brasil", diz Lula sobre Jô Soares

Ex-presidente destacou "independência" com que o humorista e apresentador conduzia suas entrevistas: "o Brasil nunca esquecerá da obra que nos deixou Jô Soares" edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou nesta sexta-feira (5) uma mensagem no Twitter pela morte de Jô Soares, um dos maiores nomes do humor do Brasil.

O petista destacou a "independência" com que Jô conduzia suas entrevistas, em um "importante espaço de debate para o país".

Para Lula, Jô foi um dos "atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil".

"Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. Uma pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país. Fui entrevistado por ele várias vezes, sempre com independência e disposição de ouvir o entrevistado. O Brasil hoje, nesse momento tão difícil, perde uma parte do seu humor, talento e inteligência. Mas nunca esquecerá da obra que nos deixou Jô Soares", escreveu o ex-presidente.

