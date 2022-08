"Jô foi a única voz na Globo a me ouvir e disso eu não me esqueço", diz Dilma Rousseff

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) publicou nesta sexta-feira (5) uma homenagem a Jô Soares, humorista, ator, entrevistador - um dos maiores da história do Brasil - que morreu na última madrugada.

"É com tristeza que recebo a notícia da passagem de Jô Soares. Escritor notável, humorista brilhante e um entrevistador sensível, Jô foi um artista e intelectual de grande dimensão", definiu a ex-presidente.

Ela lembrou das posições democráticas de Jô e de sua entrevista concedida ao apresentador em 2016, no auge do movimento pelo golpe que a tirou do poder. "Quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo de impeachment, em abril de 2016, ele abriu seu programa para me entrevistar. Foi uma conversa respeitosa e muito importante. Jô foi a única voz dentro da Globo disposta a me ouvir naquele momento. E disso eu não me esqueço. Ele foi um democrata e era um artista de princípios".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Lamento profundamente sua morte. O Brasil perde um grande artista e eu, atrevo-me a dizer, perdi um amigo. Meus sentimentos aos familiares, admiradores e fãs deste artista brasileiro de rara sensibilidade", finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.