Indisposto, FHC não votou no primeiro turno

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) não foi votar no primeiro turno das eleições de 2022. De acordo com comunicado feito por sua assessoria, o ex-presidente da República, de 91 anos, acordou indisposto e não foi votar. As informações são do UOL.

>>> FHC pede voto contra Jair Bolsonaro sem citar o nome de Lula

Dias antes da eleição FHC emitiu nota sem declarar, explicitamente, seu voto nessas eleições. No comunicado, FHC pedia para que votassem no candidato com "compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade", o que sinalizou, para muitos, apoio velado no ex-presidente Lula (PT).

>>> PSDB reage a apoio indireto de FHC a Lula e diz que Tebet é a candidata do partido

“Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral", diz trecho do comunicado.

Com 91 anos de idade, por lei, FHC não é obrigado a votar. Após os 70 anos, o voto passa a ser facultativo.

