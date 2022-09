FHC pede voto contra Jair Bolsonaro sem citar o nome de Lula

"Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos", escreveu o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu que o eleitorado brasileiro vote a favor da democracia e contra Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial. Ele, porém, não declarou voto na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa pela chefia do Executivo Federal, de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

“Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, disse FHC por meio de um comunicado nas redes sociais.

Em 2018, o tucano se manteve neutro no segundo turno disputado entre Bolsonaro e Fernando Haddad (PT). Ele e Lula se reaproximaram no ano passado, quando se encontraram para discutir soluções para a crise institucional e política decorrentes dos ataques de Jair Bolsonaro à democracia e às instituições.

Veja a postagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional".

