PSDB reage a apoio indireto de FHC a Lula e diz que Tebet é a candidata do partido

247 - O PSDB usou as redes sociais para rebater o apoio indireto dado pelo ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta quinta-feira (22) defendeu que o eleitorado brasileiro vote contra Jair Bolsonaro (PL) e a favor da democracia, em uma referência indireta à candidatura do petista.

No texto divulgado nas redes sociais, o PSDB afirma que “tem candidata e vai lutar até o final para elegê-la: Simone Tebet, e a nossa senadora Mara Gabrilli. Representam o melhor caminho para o Brasil. Primeiro turno é para votar no melhor. Útil é votar em quem a gente confia”.

A postagem do PSDB foi feita poucos minutos após FHC utilizar o Twitter defendendo o voto útil. “Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, disse FHC por meio de um comunicado nas redes sociais.

Também nesta quinta-feira, o ex-ministro da Justiça e dos Direitos Humanos do governo FHC, José Gregori, anunciou seu apoio a Lula no primeiro turno das eleições. “Decidi apoiar, em 2 de outubro, Lula e Alckmin como as melhores soluções para o Brasil atual”, disse Gregori em nota. O ex-ministro destacou, ainda, que “a política tem várias etapas” e que “na atual, dispensar a participação de Bolsonaro é uma etapa imprescindível”.

O PSDB tem candidata e vai lutar até o final para elegê-la: Simone Tebet, e a nossa senadora Mara Gabrilli. Representam o melhor caminho para o Brasil. Primeiro turno é para votar no melhor. Útil é votar em quem a gente confia. — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) September 22, 2022

