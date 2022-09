Tucano histórico, José Gregori declara voto em Lula no primeiro turno

Apoie o 247

247 - O ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) José Gregori, de 91 anos, declarou, em comunicado, o seu apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No comunicado, Gregori diz que a recondução do Jair Bolsonaro à Presidência seria “muito negativa”. O ex-ministro disse, ainda, que Lula é o único candidato que tem as ferramentas para reconstruir o Brasil.

“Com os meus 70 anos de vida pública, eu sei que a recondução do atual presidente seria muito negativa, especialmente agora que o Brasil precisa ter um protagonismo eficiente que combata a fome, nos prepare para as pandemias e evite a guerra nuclear. Lula tem sensibilidade para estas questões”, escreveu Gregori.

Gregori destacou que dentre as várias etapas da política, “a necessidade de dispensar a participação de Bolsonaro é uma etapa imprescindível”.

O ex-ministro fez elogios aos demais candidatos, mas reforçou que, infelizmente, as pesquisas apontam que “não são candidaturas viáveis”. “Acho Simone Tebet a revelação desta campanha, Ciro Gomes e Luiz Felipe D’Avila, batalhadores”.

