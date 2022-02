Ivan Valente interpreta frase de Bolsonaro sobre ditadura: "podemos entender como ameaça ao Judiciário"

Apoie o 247

247- O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) reagiu à fala de Bolsonaro nesta quinta-feira (10) sobre uma nova ameaça à democracia. Em sua conta no Twitter, o deputado disse que Bolsonaro fez hoje (10), durante encontro com apoiadores no Palácio da Alvorada, uma ameaça ao Judiciário, ao se referir à "ditadura da caneta”.

“Bolsonaro mais uma vez ameaça a democracia! Diz que nos próximos dias vai "acontecer algo que vai nos salvar no Brasil". Só podemos entender como ameaça ao Judiciário, que ele chama de "ditadura da caneta". Quer salvar é a própria pele após tantos crimes. Cadeia nesse golpista!”

Nesta quinta-feira (10), Jair Bolsonaro (PL) falou que o Brasil vive sob uma "ditadura que vem pelas canetas" e afirmou que "vai acontecer algo" nos próximos dias "que vai nos salvar".

