Jean Wyllys: ‘Complexo de Édipo’ levou parte do PSOL ao antipetismo

Sobre sua saída do PSOL, declarou não ter vontade de participar da luta interna do partido, “que é muito desgastante”, e considera um “equívoco” o manifesto em defesa da candidatura de Glauber Braga edit

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys classificou a oposição ao ex-presidente Lula dentro do PSOL como “complexo de Édipo”, em uma referência à rivalidade emocional com a figura paterna, na psicanálise. Na última quinta-feira (20), Wyllys anunciou sua filiação ao PT e afirmou que Lula é o único capaz de vencer Bolsonaro .

“Quero liberdade plena para fazer desde já o que eu acho certo e melhor para o país”, escreveu o ex-deputado ao jornal O Estado de S. Paulo, em entrevista por e-mail . Hoje vivendo em Barcelona, Jean Wyllys comentou a divisão interna do partido, que diverge entre uma candidatura própria e o apoio ao ex-presidente petista.

“Eu tenho confiança em que os melhores quadros do PSOL vão conseguir, mas eu não tenho vontade de participar dessa luta interna, que é muito desgastante. E também não queria constranger ninguém do partido com a minha posição pública, que seria apoiar o Lula sem demora”, afirmou.

Wyllys também disse considerar um equívoco o manifesto de ala do PSOL a favor de uma candidatura própria, que seria encabeçada pelo deputado federal Glauber Braga (RJ). “Gosto muito do Glauber. Ele foi um dos poucos colegas do partido que me apoiou de verdade quando eu fui levado ao Conselho de Ética por cuspir no fascista. É um ótimo deputado e uma excelente pessoa. Mas eu discordo fortemente desse manifesto e acho um equívoco a candidatura”.

