Lula confirma que terá reunião com PSB na sexta-feira para definir Alckmin como vice

Lisandra Paraguassu, Reuters - O PSB irá apresentar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma reunião na próxima sexta-feira, em São Paulo, confirmou o ex-presidente em entrevista nesta terça-feira.

"Eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT", disse Lula para a rádio Lagoa Dourada, do Paraná.

A formação da chapa para concorrer a Presidência precisa ser aprovada em uma reunião do diretório do PT, mas, apesar de haver resistência de uma ala minoritária, mais à esquerda, a decisão já está tomada e foi negociada antes mesmo de Alckmin se filiar ao PSB.

Lula: Alckmin e eu iremos reconstruir o Brasil "porque somos dois democratas"

Irritado com declarações de petistas contrários ao acordo, Lula chegou a dizer, em reuniões internas, que se quisessem outro candidato a vice teriam que encontrar também outro candidato a presidente.

Questionado, mais uma vez, sobre seu convite a Alckmin, que sempre foi seu adversário na política, Lula respondeu que ele mudou, Alckmin mudou e o próprio país mudou.

"O Alckmin mudou de partido, eu tenho dito a todo mundo que não quero ser candidato apenas do PT, mas de um movimento que esteja disposto a reconstruir a democracia e esse país, a fortalecer as instituições", afirmou. "Você pode estar certo que, se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil, porque somos dois democratas. Gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos."

Lula está na reta final dos acertos com partidos aliados para lançar sua pré-candidatura, o que deve acontecer apenas no final do mês. Depois de ter formado uma federação com PV e PCdoB, e ter garantido a aliança com o PSB, o PT ainda espera a decisão do PSOL, com quem deve formar uma coligação, o que deve acontecer até o final do mês.

O lançamento da pré-candidatura ainda não tem data certa, mas será nos primeiros dias de maio, e já com a apresentação de Alckmin como vice na chapa.

Por causa da lei eleitoral, o PT buscando um local fechado para o evento. A intenção inicial era que fosse na rua, mas a possibilidade de caracterizar um comício e desrespeitar a legislação levou o partido a mudar de ideia. Lula, no entanto, deve participar do tradicional evento do 1º de maio, no Vale do Anhangabaú, organizado pelas centrais sindicais.

