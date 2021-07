Lula: diante das revelações, CPI pode pedir ao STF a interdição de Bolsonaro

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista ao jornal O Liberal, do Pará, neste sábado (3), afirmou que a CPI da Covid pode culminar em um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela interdição de Jair Bolsonaro.

"Se for verdade as denúncias de corrupção na compra das vacinas, se for verdade as denúncias do gabinete paralelo, se for verdade todas as coisas que tão falando contra o governo e contra ministros do governo, eu acho que a CPI pode pedir à Suprema Corte a interdição do Bolsonaro ou pode, com base no relatório da CPI, [lançar] mais um pedido de impeachment", disse Lula.

A CPI tem feito revelações que cada vez mais aumentam a pressão sobre o governo federal. No sábado, cerca de 800 mil pessoas em 312 cidades do Brasil, além de 35 cidades de 16 países do exterior, saíram às ruas para pedir a queda de Bolsonaro.

