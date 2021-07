Atos 'Fora Bolsonaro' deste 3 de julho levaram 800 mil pessoas às ruas no Brasil e no exterior

Segundo a estimativa dos organizadores, os atos levaram às ruas mais pessoas do que as manifestações "Fora Bolsonaro" anteriores, do dia 19 de junho, que mobilizaram cerca de 750 mil pessoas, segundo a Central de Movimentos Populares (CMP) edit

247 - As manifestações "Fora Bolsonaro" deste sábado 3 de julho mobilizaram cerca de 800 mil pessoas em 312 cidades do Brasil, além de 35 cidades de 16 países do exterior. Os dados foram divulgados pela Campanha Nacional Fora Bolsonaro.

Segundo a estimativa dos organizadores, os atos levaram às ruas mais pessoas do que as manifestações "Fora Bolsonaro" anteriores, do dia 19 de junho, que mobilizaram cerca de 750 mil pessoas, segundo a Central de Movimentos Populares (CMP).

Segundo o professor Fabio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santos (UFES), até às 18 horas deste sabado, a tag #3JForaBolsonaro contabilizou mais de 500 mil postagens no Twitter.

Segundo Malini, a hashtag dominou a rede, em relação à manifestação de 19 de junho, que no mesmo dia tinha presença de 25% de bolsonaristas interagindo com o conteúdo contra 9% no dia de hoje.

