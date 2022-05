Lula discute política internacional com ex-primeiro-ministro francês

Acompanhado do ex-chanceler Celso Amorim, o ex-presidente Lula teve um encontro com o ex-primeiro-ministro da França Dominique de Villepin edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que teve nesta terça-feira (31) um encontro com o ex-primeiro-ministro da França Dominique de Villepin. De acordo com o petista, foram discutidos temas relacionados à política internacional, principalmente, da América Latina e da Europa.

"Estive hoje com o ex-primeiro ministro francês Dominique de Villepin, acompanhado do ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa Celso Amorim. Discutimos a situação política atual na América Latina e na Europa", informou Lula no Twitter.

Votos

Uma projeção feita pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que ex-presidente Lula fica na primeira colocação entre os presidenciáveis em 16 estados brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento telefônico do Instituto FSB, divulgado nessa segunda-feira (30), apontou Lula com 46% do eleitorado, mais que a soma dos votos de todos os adversários dele, ou seja, seria eleito no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os números do Instituto Datafolha, divulgados na última quinta-feira (26), mostraram o petista com 54% dos votos válidos. Também seria eleito em primeiro turno. Nos votos totais, o ex-presidente conseguiu 48% dos votos e Bolsonaro, 27%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estive hoje com o ex-primeiro ministro francês Dominique de Villepin, acompanhado do ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa Celso Amorim. Discutimos a situação política atual na América Latina e na Europa.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Awx0iFkWdR — Lula (@LulaOficial) May 31, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE