Lula lidera em 16 estados do país e Bolsonaro em 8, mostra agregador de pesquisas

247 - O conjunto das pesquisas nacionais mais recentes mostram que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto em 16 estados do país, enquanto Jair Bolsonaro (PL) lidera em oito. É o que mostra projeção do agregador de pesquisas divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta terça-feira (31).

O atual mapa eleitoral de Lula é um arco que sai do Sudeste, engloba todo o Nordeste e avança pelos maiores Estados da Amazônia. Já os redutos de Bolsonaro basicamente coincidem com a geografia do agronegócio. Em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a distância entre os dois é pequena, o que impede que se aponte um favorito claro no momento.

Confira:

Para desenhar o mapa eleitoral dos Estados, o Estadão Dados se baseou na média de todas as pesquisas nacionais recentes que informam como está a distribuição das intenções de voto em cada região do País.

