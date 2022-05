Pesquisa BTG/FSB aponta vitória de Lula no 1º turno com 46% das intenções de voto

Apoie o 247

247 - Pesquisa telefônica do Instituto FSB, patrocinada pelo Banco BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira (30), aponta para uma vitória do ex-presidente Lula (PT) já no primeiro turno da eleição presidencial.

Com 46%, Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros candidatos somados. Seu principal adversário, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 32%.

Em caso de um segundo turno, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de 19 pontos percentuais.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por telefone entre 27 e 29 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03196/2022.

