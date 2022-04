Militantes do PSDB pedem renúncia de Bruno Araújo

Nas redes sociais, Bruno Araújo foi comparado a Judas. Frases como "se joga no colo do Aécio [Neves]" também foram compartilhadas edit

247 - Militantes do PSDB foram às redes sociais nesta sexta-feira (15) para pedir a renúncia do presidente do partido, Bruno Araújo. Os internautas fizeram comentários com a hashtag #renunciabrunoarujo no Twitter. Nas redes sociais, Araújo foi comparado a Judas. Frases como "se joga no colo do Aécio [Neves]" também foram compartilhadas, de acordo com informação publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

O pré-candidato à Presidência da República João Doria afastou Araujo da coordenação da campanha tucana. O motivo teria sido o fato de o ex-deputado federal ter duvidado do potencial do ex-governador de São Paulo na corrida eleitoral. O presidente do PSDB no estado de São Paulo, Marco Vinholi, será o novo coordenador.

O ex-parlamentar afirmou que "nunca" fez questão de ser coordenador da campanha e reagiu escrevendo "ufa" em postagem nas redes sociais.

