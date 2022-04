“Ufa”, diz Bruno Araújo após ser afastado da campanha de Doria

"Objetivo cumprido! Desde o início não queria” comemora o presidente nacional do PSDB edit

247 - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, comemorou o afastamento dele da coordenação geral da campanha de João Doria à Presidência. O desabafo de Araújo foi feito nesta sexta-feira (15), em sua conta no Twitter.

Araújo disse que desde o início que não queria participar da equipe e que sua saída foi um alívio.

“Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porque “aceitei” à época. Aliás, objetivo cumprido! desde o início não queria”, escreveu.

— Bruno Araújo (@BrunoAraujo456) April 15, 2022

Em nota o PSDB disse que “Araújo, que é presidente nacional do PSDB, havia sido convidado por Doria para a função. Mas em recentes manifestações durante entrevistas e encontros empresariais, relativizou a candidatura de Doria -- que venceu democraticamente as prévias do partido em novembro. Essa postura, considerada pouco agregadora, motivou a decisão”.

