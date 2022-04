Crise no PSDB se agrava e Doria afasta Bruno Araújo do comando de sua campanha

O PSDB paulista considera a postura do presidente nacional dos tucanos "pouco agregadora" edit

CartaCapital - A equipe de João Doria, pré-candidato à Presidência pelo PSDB, anunciou nesta sexta-feira, 15, a saída de Bruno Araújo, presidente nacional do partido, do posto de coordenador-geral da campanha. Ele será substituído pelo presidente tucano em São Paulo, Marco Vinholi.

Disse o PSDB paulista em nota: “Araújo, que é presidente nacional do PSDB, havia sido convidado por Doria para a função. Mas em recentes manifestações durante entrevistas e encontros empresariais, relativizou a candidatura de Doria -- que venceu democraticamente as prévias do partido em novembro. Essa postura, considerada pouco agregadora, motivou a decisão”.

Leia a íntegra na CartaCapital.

