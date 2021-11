Na Espanha, Lula encontra-se com o presidente do governo, Pedro Sánchez, e líderes políticos, empresariais e sindicais

Giro de Lula pela Europa termina na Espanha com uma agenda consagradora e reafirma seu papel de porta-voz de fato do Brasil no exterior edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta quinta-feira (18) com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri. Este será o primeiro de uma série de compromissos de Lula na capital espanhola. A Espanha é o último dos quatro países visitados pelo ex-presidente, que cumpriu este mês agenda na Alemanha, Bélgica e França.

Nesta quarta, Lula esteve por mais de uma hora com o presidente francês, Emmanuel Macron e definiu uma agenda comum de luta contra a pobreza, as desiguldades, em defesa do clima, da democracia e da multipolaridade. Na Alemanha, Lula reuniu-se dia 13 com o vice-chanceler da Alemanha, Olaf Scholz , que deve substituir Angela Merkel como primeiro-ministro.

O encontro com Pedro Sánchez acontece no Palácio da Moncloa, sede da presidência do governo e residência oficial do primeiro-ministro da Espanha, às 9h (horário local – 5h no Brasil) -quando esta reportagem está sendo veiculada o evento está ainda em curso e em breve publicaremos detalhes.

Nesta quinta-feira, após a reunião com o chefe de Estado, Lula participará do seminário “Cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid-19”, promovida pelo CAF (Common Action Forum), na Casa América. O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, com quem Lula já se encontrou no Parlamento Europeu no início da semana , também participa do evento.

O ex-presidente terá ainda um encontro com a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Rebeca Grynspan. A economista, ex-vice-presidente da Costa Rica, é uma reconhecida defensora da redução da pobreza, da igualdade de gênero e da cooperação Sul-Sul como ferramenta para o desenvolvimento sustentável. Grynspan é a primeira mulher centro-americana a liderar a UNCTAD, braço da ONU para o apoio e integração dos países em desenvolvimento.

Lula também terá encontros com os trabalhadores espanhóis, representados pela confederações sindicais CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) e UGT (Unión General de Trabajadores).

Lula no seminário “Cooperação multilateral e recuperação regional pós Covid19” em Madrid https://t.co/zYY83wBLNF — Lula (@LulaOficial) November 18, 2021

