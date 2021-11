Lula participa de encontro sobre cooperação pós-Covid na Espanha: Brasil voltou ao Mapa da Fome (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (18) do seminário "Cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid, em Madri, na Espanha. Lula destacou que "não há vacina contra a fome" e denunciou: "Com o golpe contra Dilma e a chegada da extrema-direita, o Brasil voltou ao mapa da fome", disse.

Lula informou os espanhóis que "hoje, mais de 116 milhões de brasileiros vivem em situação de segurança alimentar e o atual governo acabou com o Bolsa Família, um programa consagrado mundialmente".

O ex-presidente encontrou-se antes do seminário com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri. A Espanha é o último dos quatro países visitados pelo ex-presidente, que cumpriu este mês agenda na Alemanha, na Bélgica e na França.

Assista ao discurso de Lula:

