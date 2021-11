Futuro chanceler alemão diz ter ficado encantado com Lula e diz esperar manter diálogo com ex-presidente

Apoie o 247

247 - Atual vice-chanceler e vencedor da eleição parlamentar de setembro na Alemanha, Olaf Scholz disse ter ficado encantado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem teve um encontro no país europeu. "Estou muito satisfeito com nossas boas discussões e espero continuar nosso diálogo!", disse Scholz, que atualmente negocia a formação de um governo para suceder Angela Merkel.

Scholz é filiado ao Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, ou Sozialdemokratische Partei Deutschlands, em alemão).

Os principais jornais da mídia corporativa brasileira, Folha de S.Paulo, O Globo e Estado de S.Paulo, ignoraram o encontro entre Lula e Olaf Scholz, futuro chanceler alemão, que irá liderar uma das maiores economias do mundo e um dos maiores parceiros comerciais do Brasil.

Em sua turnê no exterior, o petista, líder em todas as pesquisas eleitorais no Brasil, encontrou-se na véspera com o presidente da Friedrich-Ebert-Stiftung eV (FES), Martin Schulz, que presidiu o Parlamento Europeu e também é membro do SPD.

I am delighted by our good discussions and look forward to continue our dialogue! https://t.co/k13bIenQ1r

