Na Alemanha, Lula se encontra com Martin Schulz, ex-dirigente do SPD que o visitou na prisão política de Curitiba

247 - Em sua turnê fora do Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro na Alemanha com o presidente da Friedrich-Ebert-Stiftung eV (FES), Martin Schulz, que presidiu o Parlamento Europeu e é filiado ao Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, ou Sozialdemokratische Partei Deutschlands, em alemão).

Schulz veio ao Brasil em 2018 para visitar Lula quando o petista estava na prisão, em Curitiba (PR), após ser condenado sem provas - este ano, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-juiz Sérgio Moro pela parcialidade contra o ex-presidente (veja aqui e aqui).

"Reencontro com @MartinSchulz, presidente da @FESonline. Importante liderança da social democracia alemã e um companheiro das horas mais difíceis, a quem sou grato por ter feito questão de ir até o Brasil me visitar quando estava preso em Curitiba", escreveu o petista em sua conta no Twitter.

A FES é uma fundação de direito privado de caráter político-cultural. A ideia é promover o legado político de Friedrich Ebert (1871-1925).

Lula segue firme na liderança

Pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta sexta-feira (11), apontou que Lula vence todos os adversários tanto no primeiro como no segundo turno.

Outro levantamento, Genial/Quaest, mostrou que o petista alcança 48% dos votos, contra 21% de Jair Bolsonaro. Levando em consideração apenas os votos válidos, o ex-presidente teria 56%.

