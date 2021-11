Lula vence todos os adversários, indica pesquisa Ideia Exame

Apoie o 247

247 - Pesquisa Exame/Ideia apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa para a eleição de 2022, com 35% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, com 25%.

De acordo com o levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apareceu na terceira posição, com 7% do eleitorado. Em quarto lugar ficou o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), com 5%.

Os dados mostraram que os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSDB, alcançam 2% cada - eles disputarão as prévias das eleições.

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e Cabo Daciolo (PMB) têm 1% cada.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o cientista político Luiz Felipe d'Avila não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 8%, e não souberam ou não responderam, 12%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula vence Bolsonaro por 48% a 31%.

Contra Doria, o petista ganha por 50% a 22%.

O ex-presidente também supera Eduardo Leite (48% a 22%).

No confronto com Sérgio Moro, Lula vence por 47% a 25%.

Contra Ciro Gomes, o petista alcança 44% e o pedetista, 31%.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 9 a 11 de novembro. As entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

