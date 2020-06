PGR determina apuração de conduta de Heleno em "nota à nação brasileira"

O procurador-geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que determinou a abertura de apuração preliminar para verificar e adotar “medidas cabíveis” contra a conduta do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (24) que determinou a abertura de apuração preliminar para verificar e adotar “medidas cabíveis” contra a conduta do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, sobre a edição chamada "nota à nação brasileira". A informação é do portal G1.

“Foi instaurada notícia de fato no âmbito da Procuradoria-Geral da República para averiguação preliminar dos fatos relatados. Caso surjam indícios mais robustos de possível prática de ilícitos pelo representado, será requerida a instauração de inquérito criminal no STF, para adoção das medidas cabíveis”, escreveu Aras no comunicado.

Heleno assinou e publicou um texto no dia 22 de maio, afirmando que uma eventual apreensão do celular de Jair Bolsonaro seria "inconcebível" e traria "consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".

