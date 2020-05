PSOL aciona PGR e Comissão de Ética para que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, seja afastado

O partido pede que Ricardo Salles seja retirado do cargo devido ao "risco que sua permanência representa para o sistema de proteção e fiscalização do meio ambiente" edit

247 - O PSOL acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Comissão de Ética da Presidência para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja afastado da pasta. O deputado Ivan Valente, representando o PSOL, afirma que o principal motivo são as declarações dadas por Salles na reunião do dia 22 de abril. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Na reunião, o ministro afirmou que o momento de crise do novo coronavírus deve ser aproveitado para “passarem a boiada”, enquanto a imprensa se preocupa com a pandemia. Salles ainda disse à reportagem que se referia a “atualizar normas dos ministérios”.

"A oportunidade que nós temos, que a imprensa tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas", disse Salles na reunião ministerial.

"Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas", acrescentou.

O PSOL pede que Salles seja demitido pelo "risco que sua permanência representa para o sistema de proteção e fiscalização do meio ambiente", acrescenta a reportagem.

