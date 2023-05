"Quem tem que explicar venda de decisões é o Moro", rebate Gilmar Mendes

Ministro do STF apontou denúncias de Tacla Duran e cobrou que Moro explique seu papel no escândalo de extorsão edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu a acusação de Sergio Moro de que estaria vendendo habeas corpus, e apontou que quem deveria se explicar é, na realidade, o ex-juiz suspeito.

Em abril, as redes sociais repercutiram um vídeo em que Moro, agora senador, aparece falando a interlocutores sobre "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes". Por conta da afirmação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-juiz suspeito ao STF por calúnia.

No programa Caminhos com Abilio Diniz, na CNN Brasil, Mendes lembrou das revelações trazidas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, que denunciou ao novo juiz da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio, ter sofrido extorsão por parte de advogados ligados a Moro durante a operação.

"É uma solução muito fácil porque Tacla Duran diz —pelo menos é o que está aí em todas as entrevistas— que teria feito um depósito de US$ 5 milhões para o escritório da mulher do Moro. Basta abrir a conta e esclarecer essa dúvida. Portanto, quem tem que fazer explicações sobre venda de decisões é Moro", disse Gilmar.

Segundo a PGR afirmou na denúncia contra Moro, o ex-juiz suspeito “agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”.

