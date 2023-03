Tacla Duran reage a Moro e diz que ex-juiz parcial quer "tumultuar" processo e "burlar" o STF

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-advogado da Odebrecht Tacla Duran, que prestou recentemente depoimento acusando o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) de pedirem propina em troca de facilidades na Lava Jato, reagiu à última manobra de Moro.

Em petição enviada a Appio e obtida por Jamil Chade, do UOL, Duran afirma que Moro tenta tumultuar o processo e "burlar" o STF. "Insofismável, portanto, o caráter tumultuário e a manifesta intenção do Ilustre Senador, em burlar a referida decisão proferida pela Suprema Corte, bem como a competência da mesma, razão pela qual se impõe a intervenção de Vossa Excelência, para fazer valer a autoridade do aresto da lavra do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, bem como a competência do STF".

>>> Moro quer escolher o juízo para julgá-lo

Em manifestação enviada à 13ª Vara Federal de Curitiba - responsável pela Lava Jato -, Moro pediu a suspeição de seu juiz titular, Eduardo Appio. O senador ainda pediu que o caso envolvendo a denúncia de Tacla Duran não seja remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Por serem parlamentares, Moro e Dallagnol têm foro privilegiado e, portanto, quando foram citados no depoimento de Duran a Appio, o juiz remeteu o processo ao STF.

Moro não quer ser julgado pelo STF e, para isso, argumenta considerar o foro privilegiado um "odioso privilégio". No entanto, pede a suspeição de Appio para evitar ser julgado pelo magistrado em questão na 13ª Vara Federal de Curitiba.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.