Com medo de Tacla Duran, Moro pede suspeição de Appio na Lava Jato

Juiz tomou depoimento de Tacla Duran, que revelou extorsão de US$ 5 milhões para que ele não fosse preso

247 - O ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) encaminhou à 13ª Vara Federal de Curitiba um pedido de suspeição de seu juiz titular, Eduardo Appio.

O pedido ocorre após Appio tomar depoimento do advogado Tacla Duran, que denunciou ter sofrido uma extorsão no valor de US$ 5 mil de pessoas ligadas a Moro e ao ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) à época em que ambos conduziam a Operação Lava Jato.

Por Moro e Dallagnol atualmente serem parlamentares e terem foro privilegiado, Appio remeteu a investigação ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Moro pede na manifestação que Appio, "antes de praticar quaisquer novos atos processuais neste feito e em seus desdobramentos, deve decidir a exceção de suspeição autuada sob nº 5011393-28.2023.4.04.7000/PR e, caso não a acolha, deve remetê-la, de imediato, ao Tribunal Regional Federal da 4. Região para apreciação".

Ele ainda afirma que o juiz "equivocou-se ao decidir sobre a competência para processo e julgamento do relato falso efetuado pelo criminoso Tacla Duran sobre supostos crimes praticados por parlamentares federais, incluindo o peticionário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal carece de competência sobre eles".

