Assista à íntegra do depoimento de Tacla Duran na TV 247

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran denunciou nesta segunda-feira (27), em depoimento na Operação Lava Jato, que integrantes da investigação queriam persegui-lo.

"(Queriam) Vingança por eu não ter aceito ser extorquido. (Havia) subterfúgios processuais utilizados para que eu não fosse ouvido são diversos. Não sei o que o Ministério Público quer além de me perseguir", afirmou.

Duran mora na Espanha e denunciou nos últimos anos ter sido alvo de chantagem do advogado Carlos Zucolotto, ligado ao Sergio Moro (União Brasil-PR). Em conversa pelo aplicativo Wickr Me, Zucolotto ofereceu acordo de colaboração premiada. Em troca, queria US$ 5 milhões. Zucolotto disse que os pagamentos deveriam ser feitos "por fora"

Ex-advogado da Odebrecht, Duran foi preso preventivamente na Lava Jato em 2016. Seis meses antes, ele tinha sido procurado por Zucolotto Júnior, que era sócio de Rosângela Moro, mulher do parlamentar, que era juiz da operação.

