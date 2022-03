Reprovação de Bolsonaro chega a 46%, aponta Datafolha

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), apontou que a reprovação de Jair Bolsonaro (PL) é de 46%. O percentual era de 53% em dezembro. O atual levantamento foi realizado nos dias 22 e 23 de março.

De acordo com as novas estatísticas, 25% aprovam o desempenho de Bolsonaro. Era 22% na última pesquisa.

A avaliação regular de seu governo passou de 24% para 28%. Os mesmos 1% não souberam responder sobre o que acham dele.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O levantamento está registrado no TSE - BR-08967/2022.

Divisão por renda e região

Segundo a pesquisa, entre quem ganha até dois salários mínimos, Bolsonaro só é ótimo ou bom para 19%. Eram 17% em dezembro. Ao todo, 49% das pessoas dessa faixa salarial o consideram ruim ou péssimo atualmente. O levantamento atual mostrou que essas pessoas somam 53% da população.

A aprovação de Bolsonaro aumentou de 31% para 36% entre os que ganham de 5 a 10 mínimos. Entre as pessoas com mais de 10 salários mínimos, a aprovação subiu de 28% para 31%. De acordo com a pesquisa, os eleitores dessas faixas de renda somam 9% da população.

Os números mostraram que Bolsonaro vai melhor entre moradores do Sul (32%) e tem o pior desempenho na Região Nordeste (52%).

