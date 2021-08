Requião faz enquete com seguidores e maioria quer que ele se filie ao PT

Com mais de 35 mil votos, 50,8% dos seguidores disseram preferir que Requião se filie ao PT. PDT apareceu em segundo, com 35,2% dos votos e PSB recebeu 12,5% edit

247 - O ex-senador Roberto Requião assinou nesta segunda-feira (2) a desfiliação do MDB, partido ao qual foi filiado por mais de 40 anos.

Pelas redes sociais, o político paranaense perguntou aos seguidores a qual partido político ele deveria se filiar.

Com mais de 35 mil votos, 50,8% dos seguidores disseram preferir que Requião se filie ao PT. PDT apareceu em segundo, com 35,2% dos votos e PSB recebeu 12,5%.

Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Sou assim. Sai do MD B porque meu velho MDB de guerra acabou. Vou continuar fazendo política para o bem de meu país e do nosso povo. Na sua opinião qual o partido devo me filiar — Roberto Requião (@requiaopmdb) August 1, 2021





A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi, manifestou-se nas redes sociais em apoio a Requião. “Requião, você combateu e combate a boa luta. Esses do MDB que te venceram hoje não têm compromisso com o povo, mas com os próprios interesses. Fique certo q não te faltará trincheira para ser candidato ao governo do Paraná. Estamos juntos”, escreveu.

O presidente do PT do Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, seguiu o mesmo caminho. “Requião é defensor dos mais necessitados, do Estado progressista, da função social das empresas públicas e da luta por justiça social. Existem outros partidos que defendem verdadeiramente isso. Espaço partidário não lhe faltará para disputar o governo do Paraná”, escreveu o deputado no Twitter.

