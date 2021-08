De saída do MDB, Requião assina ficha de desfiliação do partido

247 - O ex-governador do Paraná Roberto Requião anunciou, pelas redes sociais, que deixará o MDB, partido ao qual foi filiado por mais de 40 anos. O político postou nesta segunda-feira (2) em sua conta no Twitter sua ficha de desfiliação da legenda.

No sábado 31, o deputado estadual Anibelli Neto foi eleito presidente do MDB no Paraná. Sua chapa teve 76% dos votos válidos, ante 24% da candidatura de Requião. Foram, ao todo, 203 votos contra 77.

“Amanhã, segunda-feira, saio oficialmente do MDB. Aí vamos ver quem sai comigo e abandona esse partido bolsonarista, racista e que se tornou absolutamente fisiológico. Será a prova da janela!”, escreveu o ex-governador neste domingo, nas redes sociais.

“Sempre acreditei no que dizia Gramsci: ‘Não existe o canalha absoluto’. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Depois da convenção do MDB do Paraná vou rever esta crença!”, acrescentou Requião.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi, manifestou-se nas redes sociais em apoio a Requião. “Requião, você combateu e combate a boa luta. Esses do MDB que te venceram hoje não têm compromisso com o povo, mas com os próprios interesses. Fique certo q não te faltará trincheira para ser candidato ao governo do Paraná. Estamos juntos”, escreveu.

O presidente do PT do Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, seguiu o mesmo caminho. “Requião é defensor dos mais necessitados, do Estado progressista, da função social das empresas públicas e da luta por justiça social. Existem outros partidos que defendem verdadeiramente isso. Espaço partidário não lhe faltará para disputar o governo do Paraná”, escreveu o deputado no Twitter.

Assinando desfiliação do MDB QUE ACABOU! pic.twitter.com/ANVLlu6IkR — Roberto Requião (@requiaopmdb) August 2, 2021





