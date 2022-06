Rui Costa Pimenta, do PCO, diz que um regime de arbítrio se instalou no Brasil

O presidente do PCO também afirmou que "Bolsonaro e o PSDB e seus aliados são duas faces da mesma moeda". Rui Costa Pimenta criticou a inclusão da sigla no inquérito das fake news edit

247 - O presidente nacional do PCO (Partido da Causa Operária), Rui Costa Pimenta, afirmou nesta quinta-feira (2) que o Brasil vive um "regime de arbítrio". O dirigente criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que incluiu o partido no inquérito das fake news e bloqueou as contas da legenda nas redes sociais.

"É preciso denunciar o regime de arbítrio que se instalou no País. Bolsonaro e o PSDB e seus aliados são duas faces da mesma moeda. Abaixo a ditadura! Liberdade de expressão e de organização", afirmou.

O jornalista Breno Altman disse que a decisão do STF é "inconstitucional".

