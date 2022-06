Alexandre de Moraes inclui PCO no inquérito das fake news e bloqueia contas do partido nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes incluiu o PCO (Partido da Causa Operária) no inquérito das fake news e determinou nesta quinta-feira (2) o bloqueio das contas da legenda nas redes sociais - Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Youtube, TikTok. De acordo com a decisão, deve ser preservado o histórico de conversas e o conteúdo das contas, incluindo postagens apagadas. A legenda tem feito ataques à Corte, ao chamar o magistrado, nessa quarta-feira (1), de "skinhead de toga" e o acusou de "preparar um golpe" nas eleições.

No Twitter, o PCO criticou a decisão do ministro, classificando-a como "censura".

No despacho, Moraes afirmou que as postagens do PCO "atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus Ministros, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte e defendendo a dissolução do tribunal".

"O que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas, por meio dos perfis oficiais do próprio partido, divulgados em seu site na internet”, escreveu Moraes.

CENSURA: Alexandre de Moraes decretou que sejam bloqueados os perfis do PCO no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Youtube, TikTok. — PCO - Partido da Causa Operária (@PCO29) June 2, 2022

Após o PCO criticar o autoritarismo de Alexandre de Moraes, que declarou que cassaria candidatos por "notícias falsas", STF ataca o Partido.

Pela dissolução imediata do STF! pic.twitter.com/0JxdPp8qbI — PCO - Partido da Causa Operária (@PCO29) June 2, 2022





À época, Alexandre de Moraes fez o mesmo que o ministro do STF Gilmar Mendes, este para impedir a nomeação do ex-presidente Lula a ministro da Casa Civil no governo Dilma em 2016, e permitir sua prisão ilegal. Em 2020, o skinhead impediu a nomeação do diretor da PF por Bolsonaro. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 1, 2022

É preciso adotar uma política concreta contra a ditadura do STF. Lutar pela dissolução total do tribunal e pela eleição dos juizes com mandato revogável. pic.twitter.com/HtN41myVJ1 — PCO - Partido da Causa Operária (@PCO29) June 1, 2022

