Altman: decisão de Moraes é torpe, antidemocrática e inconstitucional

247 - O jornalista Breno Altman criticou nesta quinta-feira (2) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que incluiu o PCO (Partido da Causa Operária) no inquérito das fake news e determinou o bloqueio das contas do partido nas redes sociais.

"A decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo as redes do PCO, é torpe, antidemocrática e inconstitucional. Trata-se de um ataque às liberdades, e uma lição aos que bateram palmas quando outras decisões aberrantes do mesmo ministro pareciam atingir apenas ao outro lado", disse Altman.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo as redes do PCO, é torpe, antidemocrática e inconstitucional. Trata-se de um ataque às liberdades, e uma lição aos que bateram palmas quando outras decisões aberrantes do mesmo ministro pareciam atingir apenas ao outro lado.





Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes considerou que, diante da “gravidade das publicações divulgadas”, “é necessária a adoção de providências aptas a cessar a prática criminosa, além de esclarecer os fatos investigados”. Moraes afirma que as postagens “atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus Ministros, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte e defendendo a dissolução do tribunal”.

Em post nas redes sociais, o PCO chamou Moraes de "skinhead do STF" e defendeu a "dissolução do STF".





