"Viagem de Lula foi muito importante porque mostrou que um outro Brasil existe e é plenamente viável", diz Celso Amorim

247 - O embaixador e ex-ministro Celso Amorim afirmou à TV 247 que a viagem do ex-presidente Lula à Europa , da qual ele próprio participou , mostrou ao mundo que um Brasil sem a marca de Jair Bolsonaro ainda existe.

“Ela mostrou que o Brasil existe, um Brasil diferente deste que está aí. Não só necessário, possível, mas totalmente viável”, disse. Amorim ainda falou que Lula “pode assumir amanhã”, por estar completamente pronto para retornar à Presidência da República. “Ele está totalmente informado, tem acompanhado tudo”.

De acordo com o embaixador, o mundo passa a compreender Lula como um personagem capaz de encabeçar a América Latina em uma disputa contra a extrema direita. “A direita tradicional se esgotou. Então ficou uma batalha entre o centro e a centro-esquerda e a extrema direita. Temos que ter muita consciência disso para fazer nossas alianças, até dentro do Brasil. Não adianta pensar que o Brasil vai se resolver sozinho. O Brasil vai se resolver junto com o mundo. E o Lula mostrou que há uma liderança na América Latina capaz de ajudar a conduzir o mundo para uma maior multipolaridade, para uma preservação de uma reforma adequada das normas internacionais, um maior respeito pelo meio ambiente, pelos direitos humanos e trabalhistas”.

