Voto em Lula em residências em que ao menos um recebe auxílio do governo sobe 5 pontos

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (12) e encomendada pela Globo, apontou que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu mais cinco pontos percentuais entre os eleitores de residências com ao menos uma pessoa beneficiada de algum auxílio do governo federal (55%, ante 50% no levantamento anterior).

De acordo com os números, Lula tem 61% dos votos na Região Nordeste (eram 56% no levantamento anterior, de 5/9).

A pesquisa mostrou que o petista conseguiu 55% dos votos entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo (eram 56% na pesquisa anterior).

O ex-presidente tem 76% dos votos entre as pessoas que avaliam negativamente o governo Jair Bolsonaro (PL).

Entre pessoas com ensino fundamental, o candidato petista (55%, contra 54% na rodada anterior).

Entre pretos e pardos (50%, ante 47% no levantamento anterior.

Bolsonaro

Entre os que acham a gestão do atual governo ótima ou boa, Jair Bolsonaro tem 82% dos votos (eram 79% em 5 de setembro).

Entre evangélicos, o candidato à reeleição teve 48%, ante 46% na semana passada.

Entre os que vivem no Sul (41%, ante 39% na semana passada) e Centro-Oeste (39%, ante 40% no levantamento anterior).

Entre homens, Bolsonaro manteve 36%. Entre quem tem ensino médio (continuou com 35%).

