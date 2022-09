William Waack propõe para Lula anistia a Bolsonaro para "pacificar o Brasil"

A proposta confirma que a elite neoliberal e golpista do Brasil, que tem em Waack um de seus porta-vozes, admite que colocou um criminoso no Poder edit

247 - O jornalista William Waack, que entrevistou o ex-presidente Lula (PT) nesta segunda-feira, 12, na CNN, propôs que, caso o candidato petista vença as eleições, Jair Bolsonaro (PL) seja anistiado para “pacificar o Brasil”.

A proposta confirma que a elite neoliberal e golpista do Brasil – que tem em Waack um de seus porta-vozes – admite que colocou um criminoso no Poder para levar adiante a política de terra arrasada e de assalto à população mais pobre.

O jornalista ainda negou o golpe contra Dilma Rousseff (PT) em 2016, quando o processo antidemocrático foi denunciado por Lula . Waack até destacou que a renda brasileira caiu como numa guerra, mas omitiu que isso se deu pelo processo de destruição da economia brasileira levada adiante pelo golpe e a Lava Jato – o que o ex-presidente petista denunciou .

Porta-voz dos neoliberais, o jornalista também disse que Lula precisará de uma política fiscal contracionista, ou seja, de juros altos, para lidar com o caos econômico do País. A inflação, no entanto, se combate, não com contração econômica, mas com expansão da oferta e uma nova política de preços da Petrobrás, que reverta a paridade de preços internacionais.

