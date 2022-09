Lula destaca papel do PT no combate à corrupção e lembra que Lava Jato destruiu o Brasil

Apoie o 247

247 - Em entrevista à CNN nesta segunda-feira, 12, o ex-presidente Lula (PT) destacou o papel dos governos petistas no combate à corrupção, ao ser questionado sobre o tema pelo jornalista William Waack, e denunciou o papel da Lava Jato na destruição do Brasil.

Lula lembrou que os governos do PT criaram “todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete”. “Nós escancaramos as informações com o Portal de Acesso à Informação, Portal da Transparência. Nada ficava sem investigar”, argumentou.

Ele aproveitou para criticar Jair Bolsonaro. “Tem dois jeitos para fingir que não tem corrupção: fazer sigilo de 100 anos para tudo ou jogar a corrupção para baixo do tapete”, afirmou. “Hoje você não vê o presidente explicando por que comprou imóveis com R$ 26 milhões em dinheiro vivo”, destacou.

Lava Jato

O ex-presidente ainda afirmou que a Lava Jato foi perniciosa para o Brasil, dizendo que, ao contrário do que ocorre em outros países, a operação – que hoje se sabe atuou ao lado de organizações dos Estados Unidos, como o FBI – trabalhou para gerar desemprego e destruir a indústria brasileira.

“Quando teve corrupção na Samsung na Coréia ou na Volkswagen na Alemanha, prenderam o dono da empresa, mas a empresa continuou. Aqui no Brasil destruíram as empresas e os empregos. Quem pagou o preço foram os trabalhadores”, argumentou.

“A Lava Jato destruiu o setor de engenharia, de petróleo e gás, que nós precisamos reconstruir”, destacou Lula, reforçando que o “processo de investigação poderia ser mais sério se o juiz [Sergio Moro] não fosse pilantra”.

Inocente

“Estou na situação de ser tratado como culpado por ser inocente. Eu disse que tinha um juiz mentindo, que tinha uma força tarefa induzindo a opinião da sociedade. Provei minha inocência e a culpa deles. Sei que é difícil as pessoas reconhecerem o erro”, disse.

“Eu tive 26 processos, fui absolvido pelo STF, pela ONU. Sou um cidadão livre. Pelo fato de terem passado 5 anos contando mentiras sobre mim, não querem reconhecer isso”, denunciou.

