Lula defende geração de empregos: 'as pessoas querem trabalhar, não querem viver de benefícios'

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (12). Ao ser perguntado pelo jornalista William Waack sobre a situação econômica no Brasil, Lula defendeu o papel do estado como indutor do desenvolvimento.

Lula defendeu a geração de empregos para a retomada da economia e aumento da renda dos trabalhadores. "As pessoas não querem viver de benefícios do governo o tempo inteiro. O que dá orgulho para o ser humano é ter salário e levar comida para a casa com o seu trabalho. E nós vamos gerar empregos", disse Lula.

Lula lembrou que quando venceu as eleições em 2022, uma parte da classe dominante previu que ele não conseguiria governar o país. "O que aconteceu é que reduzimos a dívida pública, pagamos o FMI e fizemos uma reserva de dólares que é uma garantia para a economia até hoje", afirmou.

Lula foi perguntado também sobre a relação com o agronegócio, que é majoritariamente apoiador de Jair Bolsonaro. Lula reconheceu a importância do agro na economia do Brasil e disse que é preciso respeitar o meio ambiente. "No agro tem muita gente boa que sabe que tem que respeitar o clima, porque o mundo vai cobrar. A agricultura é imprescindível para o Brasil. É possível produzir sem essa quantidade toda de agrotóxicos e respeitando biomas", afirmou Lula.

Assista à entrevista:

